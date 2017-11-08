Защитник сборной Беларуси – об армянской сборной

Защитник солигорского «Шахтера» и национальной сборной Беларуси Сергей Матвейчик, говоря о предстоящем товарищеском матче со сборной Армении, отдал должное хавбеку английского «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну.

«Я буду рад сыграть против него. Действовать против сильных футболистов - позитивный момент. Это добавляет уверенности, в таких матчах ты прогрессируешь как игрок. Тем более это товарищеская встреча, где нужно действовать более раскованно. Генрих - фантастический футболист, у него потрясающая карьера. Армении повезло, что у них есть игрок такого уровня»,- приводит слова Матвейчика pressball.by.

Напомним, что в составе сборной Беларуси в Ереван прибыли 22 игрока. Матч Армения – Беларусь состоится 9-го ноября на ереванском «Республиканском» стадионе. 13-го ноября команда Артура Петросяна примет сборную Кипра.

Пресс-служба федерации футбола Беларуси в Ереване подготовила репортаж о предстоящем товарищеском матче со сборной Армении.

Прибывшая в Ереван сборная Беларуси накануне провела тренировку в аванской футбольной академии. Автор репортажа побеседовал также с вингером белорусского «Торпедо-БелАЗ» и сборной Армении Камо Оганесяном.

Напомним, что матч между сборными Армении и Беларуси состоится 9-го ноября на ереванском «Республиканском» стадионе и начнется в 18:00. 13-го ноября команда Артура Петросяна примет команду Кипра.

Состав сборной Беларуси:

Вратари: Александр Гутор («Черноморец», Украина), Сергей Игнатович («Динамо», Минск), Павел Павлюченко («Динамо», Брест).

Защитники: Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Турция), Максим Володько, Алексей Риос (оба - БАТЭ), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба - «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ»), Алексей Гаврилович («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Витебск»).

Полузащитники: Игорь Стасевич (БАТЭ), Павел Нехайчик, Павел Седько (оба - «Динамо», Брест), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо», Минск), Александр Карницкий («Тосно», Россия), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск) Олег Евдокимов («Минск»), Владислав Климович («Неман»).

Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо», Минск).