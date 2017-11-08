Защитник сборной Беларуси – об армянской сборной
Защитник солигорского «Шахтера» и национальной сборной Беларуси Сергей Матвейчик, говоря о предстоящем товарищеском матче со сборной Армении, отдал должное хавбеку английского «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну.
«Я буду рад сыграть против него. Действовать против сильных футболистов - позитивный момент. Это добавляет уверенности, в таких матчах ты прогрессируешь как игрок. Тем более это товарищеская встреча, где нужно действовать более раскованно. Генрих - фантастический футболист, у него потрясающая карьера. Армении повезло, что у них есть игрок такого уровня»,- приводит слова Матвейчика pressball.by.
Напомним, что в составе сборной Беларуси в Ереван прибыли 22 игрока. Матч Армения – Беларусь состоится 9-го ноября на ереванском «Республиканском» стадионе. 13-го ноября команда Артура Петросяна примет сборную Кипра.
Пресс-служба федерации футбола Беларуси в Ереване подготовила репортаж о предстоящем товарищеском матче со сборной Армении.
Прибывшая в Ереван сборная Беларуси накануне провела тренировку в аванской футбольной академии. Автор репортажа побеседовал также с вингером белорусского «Торпедо-БелАЗ» и сборной Армении Камо Оганесяном.
Напомним, что матч между сборными Армении и Беларуси состоится 9-го ноября на ереванском «Республиканском» стадионе и начнется в 18:00. 13-го ноября команда Артура Петросяна примет команду Кипра.
Состав сборной Беларуси:
Вратари: Александр Гутор («Черноморец», Украина), Сергей Игнатович («Динамо», Минск), Павел Павлюченко («Динамо», Брест).
Защитники: Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Турция), Максим Володько, Алексей Риос (оба - БАТЭ), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба - «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ»), Алексей Гаврилович («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Витебск»).
Полузащитники: Игорь Стасевич (БАТЭ), Павел Нехайчик, Павел Седько (оба - «Динамо», Брест), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо», Минск), Александр Карницкий («Тосно», Россия), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск) Олег Евдокимов («Минск»), Владислав Климович («Неман»).Нападающие: Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо», Минск).