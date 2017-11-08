Новая Лара Крофт в шортах снялась в рекламе Louis Vuitton

Шведская танцовщица и актриса Алисия Викандер снялась в рекламе круизной коллекции французского модного дома Louis Vuitton. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 8 ноября.

Съемки кампании проходили на Ибице. Актриса в шортах с ярким принтом, короткой юбке с узорами и купальнике-бикини, созданных дизайнером Кансаем Ямамото, позирует на фоне моря и скалистых островов с сумками-бестселлерами от креативного директора дома Николя Гескьера Twist и Capucines. Автором съемки стал известный фотограф моды Патрик Демаршелье.

Алисия Викандер — шведская танцовщица и актриса. Она получила премию «Оскар» за роль художницы Герды Вегенер в биографической драме «Девушка из Дании». Викандер — новая исполнительница главной роли Лары Крофт в франшизе Tomb Raider («Расхитительница гробниц»).

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.