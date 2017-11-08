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Атака ревущих акул на журналистов попала на видео


Акулы раз за разом целенаправленно атаковали лодку. При столкновении со стеклом внутри батискафа раздавались глухие и местами страшные звуки. В итоге хищники отступили, однако зрители признались, что кадры произвели на них неизгладимое впечатление, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Я думаю, что самое большое открытие здесь в том, что акулы действительно ревут. Невероятно. Я даже вздрогнул», — признался пользователь Eric Cartman.

Ролик «Голубой планеты» стал вирусным. За несколько дней он набрал сотни комментариев и более миллиона просмотров.



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