Беженцам предложили пожить в домах из тростника и эвкалипта

В Таиланде запустили программу по строительству домов для беженцев из соседней Мьянмы, охваченной гражданским конфликтом. Здания для переселенцев возводят из переработанных материалов, в основном тростника и эвкалипта. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Автором проекта стал чилийский архитектор Себастьян Контрерас, который сформулировал концепцию «крыша — это дом», для нового проекта он разработал модульную конструкцию. Здания для беженцев строят в городе Мае Сот на северо-западе страны. Из-за того, что там часто случаются наводнения, дома устанавливают на стальных профилях примерно в метре от земли.

По проекту, на верхнем уровне у каждой хижины предусмотрена жилая зона для двоих детей, а в нижней части постройки можно обустроить место для игр.