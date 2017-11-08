В Ереване будет высажено 15 тысяч деревьев

В Ереване продолжается стартовавшая 1 ноября осенняя обрезка деревьев.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, на улицах, садах, скверах, дворах и других территориях общественного пользования с деревьев удаляются сухие и больные ветки. Осенняя обрезка обеспечивает декоративный вид деревьев, а также предохраняет их от болезней и предотвращает возможные аварийные ситуации.

Глубокая обрезка применяется исключительно в отношении тополей и тех деревьев, которые могут пострадать от ветров.

Параллельно с осенней обрезкой деревьев продолжается еще и процесс перенесения цветов в теплицы, а соответствующие участки столицы подготавливаются к посеву новых тюльпанов. В частности, предусматривается посадить около 750 тыс. луковиц тюльпанов, привезенных из Голландии.

Ереван одновременно готовится к посадке деревьев. В соответствующих местах копаются ямы, подготавливаются саженцы. В Ереване посадят 15 тыс. разных видов деревьев.

Напомним, что субботник по посадке деревьев состоится 11 ноября.Отметим также, что в целях обеспечения высокого качества все работы контролируются представителями управления по экологии мэрии Еревана и административных районов столицы, в работы также вовлечены специалисты сферы.