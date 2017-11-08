Герцогиня Кейт продемонстрировала стремление сэкономить

Герцогиня Кембриджская Кейт появилась в свете в вечернем платье трехлетней давности. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду, 8 ноября, The Telegraph.

Жена принца Уильяма прибыла на торжественный благотворительный прием, организованный Anna Freud National Centre for Children and Families, в закрытом вечернем платье с кружевными рукавами от модельера Дианы фон Фюрстенберг, в котором она уже появлялась на публике в 2014 году.