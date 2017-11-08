Центр Осло будут защищать от террористов гигантскими клумбами

Около 20 огромных цветочных клумб появились в Осло на центральной улице Карла Юхана по решению властей норвежской столицы для защиты жителей от возможных террористических атак, в ближайшее время установка искусственных заграждений продолжится. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Aftenposten в среду.

Улица Карла Юхана – протяженная и оживленная магистраль в центре норвежской столице. Она тянется от центрального вокзала, мимо норвежского парламента, национального театра до королевского дворца. На этой улице расположено множество магазинов и кафе.

"Установка подобных заграждений, снижающих риск нападения с помощью транспортных средств, продолжится в ближайшие недели на улицах Карла Юхана, Лилле Гренсен и Арбайдергата (улице в центре Осло)", — сообщает издание со ссылкой на городские власти. Каждый вазон весит около 800 килограммов, они устанавливаются группами по три штуки.