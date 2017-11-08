Установленное строгое наказание для лиц, препятсвующих осуществлению профессиональной деятельности врачей

Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам и защите прав человека НС Армении дала положительное заключение по поводу законопроекта о внесении изменений и дополнений в УК Армении, которыми предлагается установить строгое наказание для лиц, препятсвующих осуществлению профессиональной деятельности врачей.

Как передает «Арменпресс» , законопроектом предлагается добавить в УК Армении положения о том, что для лиц, препятсвующих осуществлению профессиональной деятельности врачей, устанавливаются штрафы в размере 100- или 200-кратном МРОТ. Если же то же деяние было осуществлено с применением насилия по отношению к врачу или медработнику, предлагается установить строгое наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.