Есть проблема с обеспечением доступности для населения Армении кредитов, направленных на энергосбережение: эксперт программы ЕС

Законодательство Армении по части энергосбережения занимает передовые позиции, однако для его применения есть определенные препятствия. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала эксперт программы ЕС «ЕС для энергетики»(EU4Energy) Астхинэ Пасоян во время форума, организованного программой «ЕС для энергетики», по теме «Раскрытие потенциала энергосбережения в жилых домах и общественных зданиях Армении».

«В аспекте юридического урегулирования, законодательство Армении по части энергосбережения занимает передовые позиции. Кроме того, есть государственная программа по части энергосбережения»,- сказала эксперт программы ЕС Астхинэ Пасоян.

По ее словам, законодательство Армении по части энергосбережения занимает передовые позиции, однако для его применения есть определенные препятствия, поскольку законы еще и надо применять на практике.

«Мы имеем проблемы с институциональными мощностями, нет достаточного количества специалистов, начиная с архитекторов, кончая инспекторами по урбанизациии сотрудниками ОМС, которые понимали бы, как надо организовать процессы»,- сказала эксперт программы ЕС Астхинэ Пасоян.

По ее словам, другая проблема – кредитование энергосберегающих процедур банками: несмотря на наличие спецфинансирования под энергосбережение, банки избегают давать в долг кондоминиумам и общинам. Есть проблема с обеспечением доступности для населения Армении кредитов, направленных на энергосбережение. «Банки имеют достаточно средств на кредитование энергосберегающих процедур, однако кредиты очень дорогие, процентные ставки достаточно высоки, чтобы кредитование было массовым»,- сказала эксперт программы ЕС Астхинэ Пасоян.