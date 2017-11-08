Слоны припугнули туристов на сафари в ЮАР
В южноафриканском заповеднике Масеке слоны бросились к автомобилю с туристами, пытаясь отпугнуть их от детенышей. Животные трубили и бежали к машине, но в последний момент останавливались. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Daily Mail.
Слонов на видео снял сопровождавший путешественников во время сафари гид Фрэнк Де Бир (Frank De Beer). По его словам, в районе были замечены львы, поэтому животные нервничали сильнее обычного. «Я раньше читал о таком поведении слонов и знал, что бояться нечего», — объяснил мужчина.
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