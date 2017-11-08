Манифестанты перекрывают дороги в Каталонии в ходе акций во время всеобщей забастовки

Участники всеобщей забастовки в Каталонии перекрывают автомобильные и железнодорожные дороги в населенных пунктах. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

Стачка проходит в знак протеста против задержания региональных политиков и выдачи ордера на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов его правительства. Так, из-за акции уже было прервано железнодорожное сообщение на путях в Жироне. В Барселоне перекрыта одна из ключевых улиц Гран-Виа.

В общей сложности в Каталонии из-за манифестаций затруднено или приостановлено движение по нескольким десяткам дорог. Участники акций скандируют: "Свобода".

Общественный транспорт в Барселоне пока функционирует штатно. Метрополитен каталонской столицы обещал, что будет предоставлять услуги в течение всего дня. Увеличены интервалы движения некоторых автобусов, следующих до международного аэропорта Эль-Прат. В течение дня запланирован еще ряд демонстраций.



