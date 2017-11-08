Мэр Еревана встретился с генеральным директором компании «Кока-Кола Хелленик Ботлинг Кампни Армения»

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором компании «Кока-Кола Хелленик Ботлинг Кампни Армения» Кристофом Спеком. Придав важность сотрудничеству между мэрией Еревана и компанией «Кока-Кола Хелленик Ботлинг Кампни Армения», мэр Тарон Маргарян отметил, что оно эффективное и имеет хорошие возможности для расширения.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, мэр столицы также отметил, что в 2018 году Ереван будет отмечать 2800-летие и в этом контексте ожидается активное сотрудничество с частным сектором.

«Мэрия Еревана придает особую важность расширению сотрудничества с частным сектором, что дает возможность совместными усилиями реализовывать различные инициативы, направленные на развитие Еревана.

По этой части уже имеются успешно реализованные многочисленные программы, и учитывая готовность частного сектора к сотрудничеству, уверены, что со временем сможем реализовывать все больше программ. Как вам известно, следующий год для Еревана юбилейный. Мы будем отмечать 2800-летие основания нашего города, следовательно год будет насыщен мероприятиями и различными инициативами.

В этом контексте мы ожидаем активное участие частного сектора. Хочу отметить, что всем армянским производителям мы уже предложили в следующем году оформить свою продукцию юбилейным логотипом 2800-летия, и наше предложение было с радостью принято. Я думаю, что ваша компания также присоединится к этой инициативе», - отметил Тарон Маргарян.

Выразив благодарность за теплый прием и готовность к расширению сотрудничества, генеральный директор компании «Кока-Кола Хелленик Ботлинг Кампни Армения» Кристоф Спек отметил, что инициатива действительно уникальная, и их компания с радостью присоединится к ней.

«Господин мэр, хочу Вас заверить, что для нас большая честь быть полноценным членом общины и работать в интересах ее развития. Хочу также отметить, что я восхищен празднеством Эребуни-Ереван.

У меня впервые была возможность принять участие в праздничных мероприятиях, и, пользуясь случаем, должен выразить свою благодарность Вам за то, что обеспечили праздничную атмосферу для ереванцев и гостей столицы.

Я бывал во многих странах, но только в Ереване я почувствовал теплоту и увидел активное участие жителей в праздничных мероприятиях. Для нашей компании будет честью участие в празднестве, которое пользуется большой популярностью. Заверяю Вас, что мы с большой ответственностью готовы принять непосредственное участие в инициативах, связанных с юбилейным годом», - отметил Кристоф Спек.

В рамках встречи, стороны обсудили также вопросы, связанные с расширением двусторонних программ сотрудничества.