Совфед ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС

Совет Федерации на своем заседании в среду ратифицировал договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Документ был подписан главами пяти государств - членов ЕврАзЭС 11 апреля 2017 года. Предполагается, что кодекс вступит в силу после получения уведомлений о ратификации договора от всех стран-участниц (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Ожидается, что это произойдет в начале января 2018 года.





