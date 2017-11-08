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Совфед ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС


Совет Федерации на своем заседании в среду ратифицировал договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Документ был подписан главами пяти государств - членов ЕврАзЭС 11 апреля 2017 года. Предполагается, что кодекс вступит в силу после получения уведомлений о ратификации договора от всех стран-участниц (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Ожидается, что это произойдет в начале января 2018 года.



 

 

 



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