На заседании комиссии НС Армении по внешним связям пройдут слушания по поводу соглашения Армения-ЕС

На заседании комиссии НС Армении по внешним связям было принято решение провести 1 декабря парламентские слушания по поводу соглашения Армения-ЕС, для обсуждения подписания данного документа. Как передает «Арменпресс», это решение было прнято на 8-го ноября.

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян предложил через неделю после планируемого подписания нового соглашения между РА и ЕС – 1 декабря – провести парламентские слушания для обсуждения подписания данного документа.

«Конечно, с одной стороны можем говорить, что после подписания документ должен быть рассмотрен в Конституционном суде, другими органами и только потом в Национальном Собрании Армении. Естественно, что данный процесс также произойдет. Наши слушания будут важны в содержательном плане. И я уверен, что повестка по представлению данного документа общественности не ограничится лишь первыми слушаниями», – отметил он.

А. Ашотян предложил на предстоящие 1 декабря слушания пригласить послов стран Евросоюза в Армении, а также главу делегации ЕС в РА Петра Свитальского, представителей экспертного и общественного сектора.

А. Ашотян также отметил, что, учитывая сущность и содержание вопроса, представители комиссии считают верным обратиться в Постоянную комиссию по вопросам европейской интеграции с предложением по совместному проведению слушаний.

А. Ашотян сообщил также, что фонд «Конрада Аденауэра» согласился оказать поддержку в вопросе проведения данных слушаний.

Депутат также заявил, что Армения полностью выполнила свою работу после парафирования соглашения. В европейских странах также проводится активная работа по решению технических проблем.

«Мы идем на парламентские слушания с позитивными ожиданиями. Армения исходит из того, что 24 ноября в Брюсселе документ будет подписан. Сотрудники МИД, посольство Армении в Брюсселе продолжают работу. Не хотелось бы говорить о другом сценарии. Считаю, не будет необходимости в отмене решения», – отметил А. Ашотян.

В конце заседания представители комиссии единогласно поддержали проведение слушаний 1 декабря с.г.

Напомним, что 21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Подписание документа предполагается на саммите в Брюсселе, 24-го ноября.