На территории российской военной базы ЮВО в Армении начался месячник пожарной безопасности

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, начался месячник пожарной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие пожарных команд Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов, в преддверии начала нового учебного года, а так же зимнего периода эксплуатации военной техники, изучают особенности очагов возгорания, порядок локализации огня, соблюдения требований безопасности, а также проводят обслуживание современных модернизированных пожарных машин КАМАЗ-43118 (АЦ-6-40).

Основными целями проводимых мероприятий является повышение ответственности должностных лиц всех степеней за сохранение военных объектов, жизни и здоровья военнослужащих, а также повышение эффективности принимаемых мер по созданию и поддержанию пожарной безопасности в соединении.

Месячник пожарной безопасности в российском соединении в Закавказье проводится регулярно и продлится до 30 ноября.