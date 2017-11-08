Арташес Гегамян: Межпарламентская Ассамблея Православия – 25 лет созидания: Взгляд в будущее

Не прошло и месяца со дня завершения в г. Сочи работы заседания Между­народного секретариата, председателей и докладчиков комиссий Межпарламентс­кой Ассамблеи Православия (далее МАП). Чтобы составить хотя бы мало-мальское представление о той многогранной работе, которая проводится МАП, достаточно оз­накомиться с повесткой дня заседания Междунродного секретариата, уже не прихо­дится говорить о бурных обсуждениях во время заседаний Генеральной Ассамблеи МАП. Проанализировав это, мы станем свидетелями многогранной деятельности МАП, из года в год расширяющихся связей МАП с Панафриканским парламентом, налаживания сотрудничества с Исламским консультативным советом, Меджлисом – парламентом Исламской Республики Иран, Народным Советом – парламентом (высший законодательный орган) Сирии, Национальной Ассамблеей Ливана. При этом отрадно констатировать, что в этой работе самое активное участие принимают наши соотечественники, депутат Парламента Ирана Жоржик Абрамян, депутат Парламента Сирии Жирайр Реисян.

Следует также отметить, что МАП последовательно проводит курс на определение рамок сотрудничества с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ. И первые положительные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (далее ПА ОБСЕ) Роберто Монтелла 9 октября 2017 г. направил письмо в адрес Президента Генеральной Ассамблеи МАП Сергея Александровича Попова и Генерального секретаря МАП доктора Андреаса Михаилидиса, где от имени Парламентской Ассамблеи ОБСЕ выразил готовность об изыскании возможностей и определении путей с целью налаживания сотрудничества между ПА ОБСЕ и МАП.

В ходе заседания Международного секретариата МАП от 24 октября т.г. был заслушан также и вопрос «Информирование Генеральным секретарем МАП д-ром Андреасом Михаилидисом и Председателем комиссии МАП по культуре г-ном Арташесом Гегамяном (Армения) предложения о сотрудничестве с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ». В ходе обсуждения этого и других вопросов повестки дня развернулась заинтересованная дискуссия, где пришлось иметь выступления и вашему покорному слуге, Арташесу Гегамяну, как в качестве руководителя делегации Национального Собрания Республики Армения, так и Председателя комиссии по культуре в Межпарламентской Ассамблее Православия. Ниже приведу отдельные выдержки из моих выступлений.

В частности, при обсуждении вопроса «О причинах отсрочки визита делегации МАП в Тегеран», в ходе которого предполагалось заслушать информацию депутата парламента Ирана Жоржика Абрамяна, ввиду его отсутствия дискуссия чуть было не пошла, на мой взгляд, по не совсем конструктивному руслу. Так, отдельные ораторы допустили высказывания, которые, мягко выражаясь, не отражали современные геополитические реалии, более того, стали свидетельством поверхностных знаний о политической культуре этой древнейшей цивилизации. Мне, как представителю Армении, которая имеет с Ираном дружественные партнерские отношения, пришлось коллегам из МАП напомнить, что история государственности Исламской Республики Иран – одна из древнейших в мире, насчитывающая 5 тысячелетий (начиная со времен Эламского государства).

Впрочем, чтобы не сильно заострять внимание аудитории на возможных причинах неучастия в работе заседания Международного Секретариата МАП Жоржика Абрамяна, парламентария из Ирана, мне пришлось несколько «разрядить» обстановку, отметив: «Думается, что отсутствие нашего коллеги и отсрочка визита делегации МАП в Исламскую Республику Иран, вовсе не связано с тем, что в составе делегации Греческой Республики произошли перемены. Выступивший ранее наш новый коллега из Греции Иоаннис Саракьотис рассказал нам о том, что он в состав парламента Греческой Республики избрался из округа, где две с половиной тысячи лет назад произошло знаменитое Фермопильское сражение (в ходе греко-персидской войны 480-479 гг. до н.э.), где греческими войсками (спартанцами), руководил бесстрашный царь Спарты Леонид, и в этой связи хочу надеяться, что это обстоятельство не навело наших коллег из Ирана на грустные воспоминания: когда отважные воины-спартанцы, феспийцы и фиванцы героически пали в битве при Фермопилах, сражаясь против в несколько десятков раз превосходящими по численности персидскими воинами. Уверен, что эти воспоминания на отсрочку визита делегации МАП в Иран не повлияли, впрочем как и на их отсутствие на нашем заседании. Это, конечно, я говорю в плане шутки.

Уважаемые коллеги, что же касается реплики нашего коллеги и выраженной им озабоченности о целесообразности продолжения более тесного сотрудничества между МАП и Меджлисом Ирана в связи с введенными США новыми санкциями в отношении этой страны, то хотелось бы отметить следующее. Иран и «шестерка» международных посредников (все постоянные члены Совета Безопасности ООН – США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия), как известно, в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана и подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Исламская Республика Иран обязалась ограничить работы в области обогащения урана в обмен на снятие ранее принятых санкций. Так вот, Евросоюз прокомментировал санкции США против Ирана. «На данном этапе мы считаем, что все стороны соблюдают принятые на себя этим договором обязательства, – сказала Катрин Рэй, официальный представитель главы европейской дипломатии Федерки Могерини в ответ на новые санкции, введенные Вашингтоном. Более того, совершенно недавно, 16 октября 2017 г. Федерика Могерини, отвечая на вопрос о возможных договоренностях с США по санкциям против Ирана, заявила: «Мы не обсуждали и не обсуждаем введение дополнительных санкций против Ирана». Это относительно опасений на счет целесообразности сотрудничества МАП с Иранским Меджлисом.

Теперь по существу вопроса о налаживании сотрудничества между МАП и ПА ОБСЕ. Не могу не сказать вот о чем. На протяжении 17 лет, за исключением 5 лет с 2007 по 2012 гг., я был в составе делегации Национального Собрания Республики Армения в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, а последние 5 лет руководил делегацией Национального Собрания Армении в этой организации и с полным основанием хочу возразить ранее выступившему оратору, который в своей речи, касаясь сотрудничества между МАП и ПА ОБСЕ, говорил о якобы имевшем место кризисе в этой уважаемой организации, членами которой являются 57 государств, включая США, Россию, Канаду, Грецию и др. Это утверждение ничего общего не имеет с действительностью. Так, озвученная здесь информация о том, что ПА ОБСЕ только оправилась от кризиса, не соответствует действительности. Наоборот, ПА ОБСЕ – это стабильно действующая авторитетная международная организация, которая из множества международных организаций наименее подвержена воздействию глобальной конъюнктуры, определяемой центрами силы мировой политики. По всей видимости наш коллега имел в виду Парламентскую Ассамблею Совета Европы (далее ПАСЕ). Да эту организацию недавно охватил кризис, который с отставкой Президента ПАСЕ Пьедро Аграмунта уже разрешился. Так, во исполнение моей договоренности с руководством МАП, я написал письмо Президенту Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен и Генеральному секретарю Роберто Монтелла, в котором, в частности, выразил просьбу наладить сотрудничество и выразил уверенность в том, что сотрудничество между нашими организациями, послужит делу упрочения мира и безопасности не только в ареале ОБСЕ, но и в ареале тех стран, которые представлены в Парламентской Ассамблее Православия. Далее в адрес руковдства ПА ОБСЕ было направлено письмо за подписями Президента и Генерального Секретаря МАП, в котором, в частности, отмечалось: «Уважаемые коллеги, вот уже 24 года МАП с неослабевающим интересом следит за деятельностью Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. С удовлетворением хотим констатировать, что в наше тревожное время ПА ОБСЕ выступает как мощный фактор по поддержанию мира и безопасности в ареале от Ванкувера до Владивостока. Нас вдохновляет ваша активность, открытость, оперативное и мужественное реагирование на угрозы безопасности наших стран. Мы приветствуем ваши усилия по налаживанию тесного взаимодействия ПА ОБСЕ с международными организияцими, кому дороги судьбы мира и безопасности… Коллега из Парламента Армении – господин Арташес Гегамян, который на протяжении многих лет учавствует в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, недавно напомнил нам о возможности сотрудничества и призвал совместно рассмотреть возможность проведения первой встречи между секретариатами двух организаций.

Ожидая Ваш положительный ответ,

с уважением Генеральный Секретарь Др. Андреас Михаилидис,

депутат Парламента Греции,

Президент Генеральной Ассамблеи Сергей Попов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».

Отрадно отметить, что уже через несколько дней Генеральный Секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла написал ответное письмо, текст которого прилагается:

«Его Превосходительству, г-ну Сергею Попову,

Президенту Генеральной Ассамблеи МАП,

Его Превосходительству г-ну Андреасу Михаилидису, Генеральному Секретарю МАП.

Копенгаген, 9 октября 2017 год.

Уважаемый г-н Попов,

Уважаемый г-н Михаилидис,

Благодарю вас за любезное письмо от 21 сентября, в котором объясняется работа Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Я приветствую эту возможность установить контакт между двумя нашими Ассамблеями.

Как вы знаете, Парламентская Ассамблея ОБСЕ участвует в сотруд­ничестве по целому ряду вопросов с организациями-единомышленниками в регионе ОБСЕ. Я буду консультироваться с руководством Парламентской Ассамблеи ОБСЕ при следующей доступной возможности о направлениях дальнейшего сотрудничества с МАП и надеюсь на продолжение контактов с вами в этом вопросе.

Спасибо за ваше время и внимание.

С уважением, Роберто Монтелла, Генеральный Секретарь Парламентской Ассамблеи ОБСЕ».

Уважаемые коллеги, думается, что в ближайшее время мы в рабочем порядке определим вопросы, которые могут представлять взаимный интерес для ПА ОБСЕ и МАП, и будут положены в основу нашего сотрудничества».

В ходе дискуссий по другим вопросам на заседании Международного секретариата МАП, в частности, о переговорах по мирному урегулированию сирийского конфликта разговор зашел и о переговорном процессе, проходящем в столице Казахстана, Астане. Одним из ораторов было высказано мнение о, якобы, положительной роли Турции в мирном урегулировании сирийского конфликта, которая наряду с Россией и Ираном инициировала Астанинский переговорный процесс.

Пришлось высказать свое мнение и по этому вопросу. Да, следует отметить, что 21 декабря прошлого года в Москве прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел и министров обороны России, Ирана и Турции, на которой было принято совместное заявление по согласованным мерам, направленным на ожив­ление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта. Как прокомментировал результат встречи глава МИД РФ С. Лавров, формат Россия-Иран-Турция является наиболее эффективным для сирийского урегулирования: « Это не попытка бросить тень на усилия всех других наших партнеров добиться прогресса в урегулировании сирийского кризиса, это просто констатация факта». В свою очередь, министр обороны РФ С.Шайгу заявил, что: «Все прежние попытки договориться о сов­местных действиях, предпринятых США или их партнерами, были обречены на провал. Никто из них не обладал реальным влиянием на ситуацию «на земле». У Турции,несомненно, подобное влияние есть, отрицать это было бы контрпродук­тивным, хотя военная роль Анкары скорее заметна в защите своих собственных интересов на сирийской территории». Вместе с тем, обладая достаточной информа­цией о неблаговидной роли Турции в разжигании сирийского конфликта, на засе­дании Международного Секретариата МАП я счел своим долгом сделать короткое заявление о том, что Турция с самого начала военных действий в Сирии являлась пособником террористов. Именно через ее территорию происходило финанси­ро­ва­ние и снабжение боевиков ИГИЛ и Джебхат-ан-Нусра, а также других террорис­тических группировок. В этой связи вызывает недоумение, что сейчас в числе стран, на самом деле способствующих мирному урегулированию сирийского кризиса, Турция хочет записаться в роль этакого умиротворителя. Более того, коллегам из МАП пришлось напомнить и о том, что: «Сын Реджепа Тайипа Эрдогана, Билал, как оказалось, весьма тесно общается с боевиками ИГИЛ. Вплоть до того, что позирует с ними на фотографиях с радостной улыбкой. При этом именно Билал Эрдоган де-факто контролирует нефтяные рынки Турции и покупает нефть у исламистов на теневом рынке… Собственно именно удары российских ВКС по нефтескладам боевиков и могли стать для турецких властей последней каплей. Анкара попросту почувствовала, что теряет источник дохода( www.vesti.ru Вести.Ru: Нефть и дружба с ИГИЛ:секреты семьи Реджепа Эрдогана)». В этой связи в своем слове я отметил: «Если мы все время будем констатировать факт бизнес-связей семьи Эрдогана с боевиками и при этом ничего не будем предпринимать, поверьте, что такой подход с нашей стороны будет ничем иным, как умиротворением пособника террористов».

Не хотелось бы на это тревожной ноте завершать статью. Отмечу, что в 2018 году пройдут юбилейные мероприятия по случаю 25-ой годовщины Межпар­ламенсткой Ассамблеи Православия, а 25-30 июня в Афинах состоится 25-ая Генеральная Ассамблея МАП. Думается, что девизом юбилейного года могло бы стать: Межпарламентская Ассамблея Православия – 25 лет созидания: Взгляд в будущее. И хотелось бы выразить уверенность, что будущее планеты Земля будет светлым и безопасным, если в мире восторжествуют христианские ценности, последовательным поборником утверждения которых является Межпарламентская Ассамблея Православия.

Арташес Гегамян,

депатут Национального Собрания РА от Республиканской партии Армении, руководитель делегации НС РА в МАП, Сопредседатель Межпарламентской комисси по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации,председатель партии «Национальное Единение»

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Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия

Сергей Александрович Попов и Арташес Гегамян