Кошку премьер-министра Новой Зеландии сбил автомобиль
Кошка новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн погибла под колесами автомобиля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Guardian.
Как рассказал представитель политика, питомца Ардерны по кличке Паддлз сбили недалеко от дома премьер-министра в Окланде.
"Все те, кто когда-либо терял любимое животное, понимают, как нам сейчас грустно", — написала новозеландский премьер в Facebook.
Жители страны быстро полюбили домашнего питомца Ардерны, которая пришла к власти в конце прошлого месяца. Паддлз, как отмечает издание, даже называли в шутку "первой кошкой Новой Зеландии".
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