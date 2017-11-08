Летчики ЮВО в Армении повышают свой профессионализм на аэродромах военного округа

Летчики истребительной и армейской авиации российской авиационной военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении убыли на аэродромы военного округа для повышения своего профессионального уровня.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение двух недель летчики истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П выполнят задачи по разведке незнакомой местности, обеспечению поддержки с воздуха мотострелковых и танковых подразделений, переброске личного состава десанта и материальных запасов.

Кроме того летчики будут отрабатывать вопросы взаимодействия между экипажами в воздухе с наземной группой управления при возникновении различных вводных и условных нештатных ситуаций в небе и на земле.

Полеты будут проходить на предельно малых и больших высотах и скоростях в дневное и ночное время суток.

Общее количество полетов на каждого летчика спланировано более 40 часов.