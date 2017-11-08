Правительство Армении обсудит вопрос объединения 2 информационных ГПОН

На заседании 9-го ноября правительство Армении обсудит вопрос переформирования 2 информационных ГПОН - «Центра информации и анализа» и «Центра общественных связей и информации», путем их объединения. Как передает «Арменпресс», этот вопрос включен в пповестку заседания правительства Армении.

В обосновании проекта указано, что данная необходимость обусловлена тем, что функции обоих ГПОН в определенной степени дублируются. Переформирование 2 информационных ГПОН - «Центра информации и анализа» и «Центра общественных связей и информации», путем их объединения позволит сконцентрировать ресурсы обеих организаций с целью наиболее эффективной организации их деятельности. Кроме того, слияние этих ГПОН позволит сэкономить бюджетные средства путем сокращения дублируемых звеньев»,- сказано в обосновании.