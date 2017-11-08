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Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции


Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) договоренности, миссия ОБСЕ 8 ноября провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана севернее города Мартакерт. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.



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