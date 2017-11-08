Власти Москвы не видят рисков в дальнейшей работе театра имени Джигарханяна

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский заявил ТАСС, что Московский драматический театр им. А. Б. Джигарханяна не подвержен никаким рискам на фоне разразившегося скандала. Такое мнение сложилось у главы департамента после рабочей встречи с Арменом Джигарханяном и и. о. директора театра Еленой Гильвановой.

Ранее Джигарханян обратился в департамент культуры Москвы с просьбой оградить театр от скандала, который, по его словам, разразился по вине бывшего директора Виталины Цымбалюк-Романовской, с которой артист в настоящее время разводится, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Для именного театра был бы риск, если бы Армен Борисович не мог бы в нем работать и самореализоваться, потому что все-таки это его театр. В этом отношении мы в ходе нашего разговора полностью убедились в том, что сегодня никаких препятствий для дальнейшей его творческой деятельности в этом театре не существует, ситуация вполне управляемая. Для театра пока я не вижу каких-то угроз. А то, что не является вопросами самого театрального учреждения, в данном случае это уже личное дело Армена Борисовича, и мы в данном случае никак ни повлиять, ни откомментировать здесь ничего не можем", - сказал Кибовский.

Глава департамента отметил, что в рамках рабочей встречи руководству театра дали ответы на интересующие их вопросы. "Мы все вопросы обсудили и, на мой взгляд, на данный момент все достаточно спокойно. Если в данном случае отвлечься от некоторых личностных аспектов, в которых департамент не принимает никакого участия, то работа театра идет, спектакли показываются", - добавил Кибовский.

По его мнению, у Джигарханяна с и. о. директора театра Гильвановой выстроены хорошие деловые отношения, которые также поспособствуют дальнейшему развитию театра.