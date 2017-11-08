Мы поставили перед собой цель повысить эффективность сельского хозяйства в Армении: премьер-министр Армении Карен Карапетян

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня принимал участие в открытии форума Армагрофорум. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

«Мы поставили перед собой цель повысить эффективность сельского хозяйства в Армении, и для этого у нас есть все необходимые предпосылки», - об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на открытии форума Армагрофорум.

По словам премьера, сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики, которая обеспечивает занятость в сельских общинах, способствует формированию доходов населения и повышению уровня жизни, росту экспорта, макроэкономической стабильности.

«В центре особого внимания – повышение уровня продовольственной безопасности. Объективно оценивая сложившуюся сегодня ситуацию, нужно констатировать, что на пути развития сельского хозяйства у нас сегодня есть и множество проблем, требующих решения: стабильная подача оросительной воды, необрабатываемые земли и пр.» – сказал премьер.

Как передает пресс-служба армянского правительства, Карен Карапетян указал также: усилия кабмина сегодня направлены на создание в сфере новых возможностей и предпосылок для развития конкурентоспособного, прибыльного, стабильно развивающегося и индустриального сельского хозяйства.

«Я убежден, что в данной сфере у нас есть большой потенциал, просто нужно произвести определенные изменения, немного пересмотреть наши стандартные методы. У нас нет проблем с рынками, если производить продукцию правильного качества», – подчеркнул Карен Карапетян.

В связи с Днем сельхозработника премьер-министр Армении Карен Карапетян наградил за успехи в отрасли медалью премьер-министра Армении ряд деятелей отрасли, некоторые фермеры получили от премьер-министра Армении благодарности.