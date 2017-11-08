Уровень энергосбережения многоэтажных зданий можно повысить на 60%

Теплоизоляция многоэтажных зданий в Армении позволит сократить на 60% затраты населения на обогрев и охлаждение квартир. Для этого необходимо согласие и финансовые вложения всех жителей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян. Айк Арутюнян участвовал в форуме, организованном программой «ЕС для энергетики», по теме «Раскрытие потенциала энергосбережения в жилых домах и общественных зданиях Армении».

Программу осуществляет Секретариат энергетической хартии. Целью принятой в феврале правительством Армении второй национальной программы энергосбережения является сокращение базового уровня потребления энергии на 20% – по сравнению с 2010-2012 годами.

При этом 63% мероприятий, способствующих этому, предусмотрено для этих зданий. Ожидается, что они на 30% сократят базовый уровень потребления энергии.

Как сказал замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян, очень важно по итогам обсуждений с экспертами и представителями ЕС обозначить мероприятия, которые должны быть реализованы для решения вопроса повышения энергетической эффективности жилищного фонда.

По словам Айка Арутюняна, пилотные программы показали, что при теплоизоляции жилого дома, замене окон и дверей уровень энергосбережения может достичь до 60%.

Пробный проект на одной из многоэтажек в ереванском административном районе Аван провела Программа развития ООН (UNDP), обошёлся он в 40 млн драмов (в пересчёте чуть больше $83 тыс. - ред). Программа показала, что при массовой работе, за счёт масштаба, расходы можно будет сократить двое.

В республике есть порядка 20 тыс. многоэтажных зданий и 450 тысяч частных домов. Предпочтения жильцов очень различны. Кто-то хочет сберегать энергию, кто-то – нет, кто-то не может себе позволить.

«Поэтому единой модели быть не может. Мы должны вырабатывать разные модели для разных групп людей», - сказал замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.