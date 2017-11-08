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Facebook предотвратит публикацию фотографий в обнаженном виде


Социальная сеть Facebook начала тестирование функции, предотвращающей публикацию в интернете чужих фотографий в обнаженном виде. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ABC News.

Система тестируется в Австралии. В Facebook объяснили, что для защиты фотографии в голом виде, хранящейся на телефоне, пользователь должен будет отправить ее самому себе через Facebook Messenger.

Затем соцсеть создаст цифровой «отпечаток» фотографии. «Если кто-то попытается загрузить то же изображение с тем же цифровым "отпечатком", система остановит его и снимок никогда не появится в соцсети», — объяснили в Facebook.

Таким образом, отметили в компании, пользователям соцсети удастся избежать порномести со стороны бывших партнеров. 

 

 

 

 

 



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