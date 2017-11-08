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Глава ФАС Крыма обнаружен мертвым в своей квартире


Руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев найден мертвым в своей квартире. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил в среду источник в силовых структурах региона.

"Начальник УФАС Тимофей Кураев найден мертвым, по предварительной информации, его нашли повешенным в своей квартире. Все обстоятельства выясняются. Проверку проводит Следственный комитет", - сказал собеседник агентства.

Кураев руководил крымским управлением ФАС с 2014 года.



 



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