Трамп прибыл в Китай с первым государственным визитом

Президент США Дональд Трамп в сопровождении супруги Мелании прибыл в среду в Китай с трехдневным государственным визитом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Самолёт американского президента приземлился в международном аэропорту Пекина, где его встретил почетный караул.

По данным источников, президент США в среду после обеда посетит Запретный город, также у лидеров двух стран запланирован совместный ужин.

Ранее стало известно, что Запретный город будет закрыт для посещений весть день.

Основная часть официальной программы намечена на четверг. Безусловно, главным ее пунктом станет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, запланирован еще ряд мероприятий, в ходе которых стороны обсудят самый широкий круг тем: от ядерной проблемы КНДР до двусторонней торговли.