Будет изучен туристический потенциал 10 сел Тавушской области, которые будут внесены в турпакеты

В Тавушской области создаются предпосылки для развития туризма. В рамках программы развития ООН, в Иджеване открылся Центр по развитию туризма и исследованиям. Как передает «Арменпресс», на церемонии открытия присутствовали зампредставителя программы развития ООН Дмитрий Марьясин, замминистра территориального управения и развития Армении Ваче Тертерян.

«Этот центр объединит молодежь, чтобы обсудить программы по развитию туризма, созданию нового турпродукта, новые интересные предложения. Центр открыт в рамках программы развития ООН «Интегрированное развитие сельского туризма», при динансовом содействии РФ. Цель программы – создание 60 новых точек сельского туризма в Армении. На программу выделено 3 млн, она будет завершена в 2019-м году»,-сказал зампредставителя программы развития ООН Дмитрий Марьясин.

Были изучены почти все армянские села, найдены интересные решения. В Тавуше дан старт программе, Центр открыт в сотрудничестве с филиалом ЕГУ в Иджеване, и организаторы надеятся, что он станет базисом для новых бизнесов.

В Центре по развитию туризма и исследованиям работают студенты и выпускники филиала ЕГУ в Иджеване, которые прошли до этого спецподоготовку. Координатор Центра по развитию туризма и исследованиям Павел Асилбекян сказал, что в первом этапе они выделили 10 сел в регионах Ноемберяна, Иджевана и Дилижана. «Мы вывели потенциал этих сел, который может быть использован для развития туризма, начиная с национальных традиций, блюд, ритуалов, кончая историческими памятниками»,-сказал он.

«Туризм в Тавуше имеет реальные перспективы. Мы уверены, что при правильном сопоставлении усилий этот потенциал можно будет увеличить. Центр по развитию туризма и исследованиям призван именно для осуществления этой цели»,-сказал замминистра территориального управения и развития Армении Ваче Тертерян.

Как сказал культурный атташе посольства РФ в Армении Евгений Пантелеев, программа предусматривает комплексную помощь сельским общинам и развитие туризма.,-сказал культурный атташе посольства РФ в Армении Евгений Пантелеев.