Время в Ереване: 11:07:36,   8 Ноябрь

Температура воздуха на всей территории Армении понизится на 2-4 градуса


В большинстве регионов Армении и в Ереване 8-10 ноября ожидаются дожди, а 11-12 ноября установится сухая погода.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.

Ветер будет западным со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха на всей территории республики понизится на 2-4 градуса.

Холоднее всего будет в ночь на 12 ноября в Ширакской и Гегаркуникской областях, а также в горах Котайка, Арагацотна и Вайоц Дзора, где столбик термометра упадет до 5-ти градусов мороза.

В Ереване в среду в дневные часы воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, а в последующие четыре дня постепенно похолодает до 11-13 градусов.

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