Температура воздуха на всей территории Армении понизится на 2-4 градуса
12:14, 8 Ноябрь, 2017
В большинстве регионов Армении и в Ереване 8-10 ноября ожидаются дожди, а 11-12 ноября установится сухая погода. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.
Ветер будет западным со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха на всей территории республики понизится на 2-4 градуса.
Холоднее всего будет в ночь на 12 ноября в Ширакской и Гегаркуникской областях, а также в горах Котайка, Арагацотна и Вайоц Дзора, где столбик термометра упадет до 5-ти градусов мороза.
В Ереване в среду в дневные часы воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, а в последующие четыре дня постепенно похолодает до 11-13 градусов.