США выделят более $100 млн на усиление обороны Грузии

США намерены выделить более 100 миллионов долларов на повышение оборонительных возможностей Грузии, сказал министр обороны страны Леван Изория.

Изория провел встречу с послом США в Грузии Яном Келли в связи его предстоящим визитом в Вашингтон. В ходе визита Изория встретится со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом, а также с представителями Белого дома и Конгресса. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Хочу сказать, что в этом и будущем году Соединенные Штаты Америки на реформу обороны потратят более 100 миллионов долларов США, что еще больше усилит наши оборонительные возможности и поднимет на очень высокую ступень стратегическое сотрудничество между нашими двумя странами", — сказал Изория.

Келли, в свою очередь, отметил, что с весны 2018 года в Грузии стартует программа оборонной готовности, которая также будет осуществляться при поддержке США. Подготовительные учения с участием грузинских и американских военных состоялись в Грузии в конце октября.





