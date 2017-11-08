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В Японии потерпел крушение вертолет, погибли четыре человека


Грузовой вертолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, на борту находились 4 человека, по предварительны данным, они погибли. Как передает Арменпресс, об этом сообщила японская телекомпания Nippon Television Network.

Вертолет AS 332 упал в 300 метрах от администрации поселка Уэномура в префектуре Гумма. Пожарная охрана сообщает о возгорании.

На месте работают пожарные и полиция.

Причины происшествия выясняются.

 

 

 

 



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