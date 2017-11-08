В Японии потерпел крушение вертолет, погибли четыре человека

Грузовой вертолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, на борту находились 4 человека, по предварительны данным, они погибли. Как передает Арменпресс, об этом сообщила японская телекомпания Nippon Television Network.

Вертолет AS 332 упал в 300 метрах от администрации поселка Уэномура в префектуре Гумма. Пожарная охрана сообщает о возгорании.

На месте работают пожарные и полиция.

Причины происшествия выясняются.