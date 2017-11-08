Сборная Беларуси по футболу прибыла в Армению. Как передает «Арменпресс», в составе сборной Беларуси по футболу – 23 игрока.

Товарищеская встреча между командами Армении и Беларуси состоится 9-го ноября, в 18:00м передает пресс-служба ФФА.