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Сборная Беларуси по футболу прибыла в Армению


Сборная Беларуси по футболу прибыла в Армению. Как передает «Арменпресс», в составе сборной Беларуси по футболу – 23 игрока.

Товарищеская встреча между командами Армении и Беларуси состоится 9-го ноября, в 18:00м передает пресс-служба ФФА.

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