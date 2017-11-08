Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении

8-го ноября президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении, в том числе, закон об использовании космического пространства, конвенцию о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, соглашения о возврате приземлившихся космонавтов и космических объектов, соглашения о регулировании деятельности государств на Луне и других небесных телах и пр.