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Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении


8-го ноября президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении, в том числе, закон об использовании космического пространства, конвенцию о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, соглашения о возврате приземлившихся космонавтов и космических объектов, соглашения о регулировании деятельности государств на Луне и других небесных телах и пр.

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