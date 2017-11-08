Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году

Самым привлекательным для туристов городом в 2017 году стал Гонконг. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные отчета исследовательской компании Euromonitor International.

Сообщается, что Гонконг в этом году посетили 25,7 миллиона туристов. На втором месте рейтинга находится Бангкок (23,3 миллиона), на третьем – Лондон (19,8 миллиона посетителей). В первую десятку по привлекательности для туристов также вошли города Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Согласно рейтингу, Москва заняла 49-е место – в 2017 году столицу России посетили 4,6 миллиона туристов. Также в рейтинг попал Санкт-Петербург, он занял 73-е место с 2,9 миллиона посетителей.