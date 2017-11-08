Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на территории заповедника «Шикаох»

В прокуратуре Сюникской области возбуждено уголовное дело по фактам незаконной вырубки деревьев неизвестным лицом на территории Государственного заповедника «Шикаох» и общины Цав Сюникской области и халатного отношения сотрудников службы безопасности заповедника.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении, 1 ноября 2017 года в прокуратуру Сюникской области поступил протокол, составленный сотрудниками территориального отдела Сюника Государственной экологической инспекции Министерства охраны природы Армении, о том, что в лесной зоне, прилегающей к 37-му км шоссе Капан-Мегри, незаконно вырублены деревья.

Упомянутый протокол был отправлен в отдел Капана сюникского областного управления Полиции Армении для подготовки материалов в уголовно-процессуальном порядке.

Благодаря подготовленным материалам выяснилось, что на территории заповедника «Шикаох» неизвестный незаконно вырубил 30 деревьев разных видов, а на территории общины Цав Сюникской области – 7 видов деревьев, тем самым причинив государству ущерб в размере 5.393.466 драмов.

Кроме этого, были приобретены данные о том, что сотрудники службы безопасности заповедника «Шикаох» проявили халатное и небрежное отношение к своей работе по части предотвращения действий, нарушающих режим заповедника.

По данным фактам прокуратура Сюникской области возбудила уголовное дело.