Apple запустила систему перевода денег для iPhone и iPad

Компания Apple запустила сервис Apple Pay Cash, который позволяет производить денежные переводы через iMessage. Как передает Арменпресс, об этом сообщает TechCrunch.

Переводы через Pay Cash не облагаются комиссией. Функция доступна только в США на девайсах с iOS 11.2 beta 2.

Переводить деньги через iMessage можно напрямую. Также возможно отправить запрос на перевод денег посредством сообщения.

Пока сервис работает в тестовом режиме.