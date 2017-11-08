Теннисист Карен Хачанов стартовал с поражения на турнире в Милане

В первом туре группового этапа стартовавшего в Милане теннисного турнира «Мастерс U-21» вторая ракетка России Карен Хачанов в четырех сетах уступил своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

Как передает «Арменпресс», на турнире с новым форматом победитель поединка должен выиграть 3 сета, а каждый сет заканчивачется тогда, когда один из теннисистов выигрывает 4 гейма. В продлившейся 1 час 50 минут игре Медведев победил со счетом 2:4, 4:3, 4:3, 4:2.

В другой игре группы B хорват Борна Чорич обыграл американца Джареда Дональдсона. Во втором туре Карен Хачанов встретится с Чоричем.