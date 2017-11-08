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С 27-го октября по 2-е ноября в Ереване родилось 485 детей


По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 27-го октября по 2-е ноября в родильных домах столицы на свет появилось 485 детей-259 мальчиков и 226 девочек. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

За тот же период в поликлиники, находящиеся в ведомстве мэрии Еревана, обратился 39531 гражданин.

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