Россия поддержала расширение СБ ООН, но выступила против ограничения права вето

Россия поддерживает идею расширения Совета Безопасности ООН за счет включения в него представителей развивающихся стран, однако выступает решительно против любых попыток ограничения права вето, которое позволяет постоянным членам СБ блокировать резолюции. Такую позицию озвучил во вторник представитель РФ Олег Филимонов на заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном реформе Совбеза, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он подчеркнул, что для России "неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето".

Межправительственные переговоры о реформе Совбеза ведутся уже несколько лет, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, числу его постоянных и временных членов, а также порядку применения права вето. Среди наиболее вероятных кандидатов на прием в ряды постоянных членов фигурируют Бразилия, Германия, Индия, ЮАР и Япония.



