Лавров: Путин готов к встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС, графики согласовываются. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают", - сказал он.

"Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, вам об этом сообщат", - добавил Лавров в беседе с журналистами.





