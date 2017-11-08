Лавров: Путин готов к встрече с Трампом
10:20, 8 Ноябрь, 2017
Президент России Владимир Путин готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС, графики согласовываются. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают", - сказал он.
"Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, вам об этом сообщат", - добавил Лавров в беседе с журналистами.