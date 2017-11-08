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Лавров: Путин готов к встрече с Трампом


Президент России Владимир Путин готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС, графики согласовываются. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают", - сказал он.

"Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, вам об этом сообщат", - добавил Лавров в беседе с журналистами.



 

 

 



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