Замминистра юстиции в ООН представил шаги Армении в борьбе против коррупции

В Вене стартовала 7-ая сессия конференции стран-участников Конвенции ООН «Против коррупции», в которой принимает участие и делегация из Армении во главе с заместителем министра юстиции Суреном Крмояном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении, в своем выступлении на сессии Крмоян рассказал об осуществленных в стране инициативах последнего периода в антикоррупционной сфере, при этом акцентировав на соответствии законодательства Армении требованиям Конвенции «Против коррупции».

Он отмел, что создан новый антикоррупционный институциональный орган, при этом выделив гарантии его независимости. Крмоян также рассказал о создании системы оповещения, являющейся важнейшим элементом раскрытия коррупционных преступлений, криминализации незаконного обогащения, внедрения электронных инструментов управления и других важных инициативах.

«В сфере борьбы против коррупции Армения придает важное значение усилиям, совместным целям и конструктивному сотрудничеству всех заинтересованных сторон - госорганов, ОО, бизнеса, международных организаций», - заявил Крмоян.