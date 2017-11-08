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Армянские звезды зажгли в Тбилиси


Звезды эстрадной музыки Армении выступили в Тбилиси на концерте под названием Stars of Armenia – вечер прошел на сцене Тбилисского концертного зала. Для гостей и жителей грузинской столице пели популярные армянские исполнители  Миран Цакурян, Арпи Габриэлян, Эрик Карапетян, Мавр Мкртчян, Ваче Амарян и Гор Акобян, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как певцы из Армении зажгли зал. 



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