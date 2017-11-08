Армянские звезды зажгли в Тбилиси

Звезды эстрадной музыки Армении выступили в Тбилиси на концерте под названием Stars of Armenia – вечер прошел на сцене Тбилисского концертного зала. Для гостей и жителей грузинской столице пели популярные армянские исполнители Миран Цакурян, Арпи Габриэлян, Эрик Карапетян, Мавр Мкртчян, Ваче Амарян и Гор Акобян, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как певцы из Армении зажгли зал.