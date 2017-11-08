Трамп отменил визит в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп собирался нанести внезапный визит в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей, однако он отменился в последний момент из-за плохой погоды, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Президент Трамп попытался сделать сюрприз - совершить внеплановый визит утром в демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Корею, но он был сорван из-за плохих погодных условий. Его вертолет с журналистами на борту был вынужден развернуться и вернуться в Сеул", - сообщили журналисты Белого дома, сопровождавшие американского лидера.