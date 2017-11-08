Представители 42 стран примут участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Лиссабоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщили организаторы смотра.

"42 страны анонсировали участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне, а также раскрыт новый слоган и логотипы события. <…> Под тематическим девизом "All Aboard!" ("Все на борт!") все приглашаются на праздник Европы и музыки", - говорится в сообщении.

Организаторы особо отметили участие России в будущем конкурсе. "Россия готова вернуться после года отсутствия", - сказали они.

В списке участников 63-го по счету конкурса также значатся Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.

Полуфинал "Евровидения" пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая.



