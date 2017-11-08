Комиссия ООН назвала власти Сирии ответственными за атаку с зарином в Хан-Шейхуне

Власти Сирии несут ответственность за нападение с использованием зарина в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года. Соответствующий доклад представил во вторник глава Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) (СМР) по расследованию химических атак в Сирии Эдмон Муле на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Проанализировав весь массив полученной информации, можно с уверенностью заявить, что САР несет ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне", - заявил Муле, добавив, что комиссии, проводившей расследование, не удалось установить "конкретных лиц", несущих ответственность за атаку.

Глава СМР также представил результаты расследования атаки с использованием сернистого иприта в населенном пункте Марат Умм-Хош 16 сентября 2016 года, ответственность за которую возложил на боевиков террористической группировки "Исламское государство".



