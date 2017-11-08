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Билл Де Блазио переизбрали мэром Нью-Йорка


Билл Де Блазио от демократической партии переизбран мэром Нью-Йорка на второй срок до 2022 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Де Блазио по итогам голосования получил более 60% голосов.

Победа 56-летнего Де Блазио была ожидаемой. Кандидат от республиканцев 36-летняя Николь Маллиотакис критиковала действующего градоначальника за неэффективную работу, однако значительно уступала ему по ходу кампании.

В заслугу Де Блазио ставят попытки увеличить количество доступного и социального жилья в городе, а также удержание преступности в крупнейшем мегаполисе на низком уровне.

Тем не менее, в традиционно поддерживающем демократов на президентских выборах Нью-Йорке Де Блазио стал первым представителем партии, которому удалось остаться на второй срок с 1985 года.

 



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