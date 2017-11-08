Мир не потерпит режим-изгой, который угрожает миру ядерным уничтожением: Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду с программной речью в Национальном собрании (парламент) Республики Корея, заявил, что КНДР не следует недооценивать мировое сообщество и испытывать его терпение, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Не надо нас недооценивать и не нужно нас испытывать", - сказал американский лидер.

Американский лидер также призвал все ответственные государства объединить силы для того, чтобы "изолировать жестокий режим КНДР и отказать ему в любой форме поддержки, снабжения или признания".

"Мир не потерпит режим-изгой, который угрожает миру ядерным уничтожением", - сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон выступает за мирное разрешение кризиса на Корейском полуострове, но при этом намерен демонстрировать Пхеньяну свою силу.



