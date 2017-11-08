Ввоз электромобилей в Армению вырос более, чем в 5 раз: по следам задания премьер- министра

Около месяца назад премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил соответствующим ведомствам зучить возможности освобождения от налогов и пошлин, включая налог на имущество, для тех, кто будет импортировать в Армению автомобили с электрическим двигателем. Это можно считать беспрецедентным шагом, с учетом того, что подобных решений пока нет во многих развитых странах. По следам задания премьер-министра«Арменпресс» попытался выяснить, каков спрос на электромобили в Армении, насколько армянские водители предпочитают автомобили с электрическим двигателем по отношению к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания, а также каковы будут последствия освобождения импорта автомобилей с электрическим двигателем от налогов.

Наше исследование показало, что в прежние годы спрос на электромобили в Армении был невелик, однако их импорт за последнее время возрос, что свидетельствует об интересе армянских водителей к автомобилям с электрическим двигателем. Следовательно, можно предположить, что освобождение импорта автомобилей с электрическим двигателем от налогов может привести к его возрастанию.

В КГД нам сообщили, что в 2016 году из третьих стран в Армению было ввезено 5 автомобилей с электрическим двигателем, а за 9 месяцев 2017-го года - 28: т.е., за 9 месяцев 2017-го года ввоз электромобилей в Армению вырос более, чем в 5 раз. В КГД нам сообщили также, что автомобили с электрическим двигателем были ввезены из Китая, США и Японии. Сведений о ввозе электромобилей в Армению из стран ЕАЭС нет, поскольку при этом импорт не сопровождается таможенными процедурами.

В полиции Армении нам сообщили, что, по положению на 10-е сентября 2017-го года в дорожной полиции было зарегистрировано 12 автомобилей с электрическим двигателем, один из них – мотоцикл марки ZERO FX ZF 6.5, шесть – электромобили марки NISSAN LEAF, три - TESLA MIDEL, два - EAGLE EG 6158K10. Один из перечисленных электромобилей был зарегистрирован в 2013 году, один - в 2014г., 4 - в 2016г., остальные 8 - в 2017 г.

По поводу преимуществ и недостатков электромобилей, освобождения от налогов их импорта и прочим вышеуказанным вопросам «Арменпресс» побеседовал с автожурналистом Ваге Макаряном. «Решение я оцениваю положительно, оно даже запоздало, хотя и подобных налоговых льгот нет даже в некоторых развитых странах. Думаю, это будет уместным решением. Остается призвать его к жизни своевременно и оптимальным способом. Премьер-министр Армении Карен Карапетян дал месячный срок, который уже исполняется, так что, настало время для четких шагов»,- сказал Ваге Макарян.

Говоря о преимуществах электромобилей, он отметил, что они абсотно экологически безвредны, в этом смысле их невозможно сравнивать с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. В этом основное преимущество электромобилей,а именно, что здесь нет вредных выхлопных газов. Что касается экономичности, то, в среднем, они в 3-5 раз экономичнее идентичных по мощности автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, работающих на бензине или дизтопливе. В случае использования газа эта разница, конечно, сокращается.

«Однако у электромобилей есть и определенные недостатки: некоторые из них – временные, некоторые – связаны с их конструктивными особенностями. Прежде всего, в нашей стране нет станций их быстрой подзарядки, есть только пара станций для американских дорогостоящих электромобилей Tesla, чего недостаточно, и не всем по карману такие дорогие электромобили. Есть более доступные – например, Nissan Leaf, Chevrolet Volt, которые, думаю, начнут постепенно появляться на наших улицах. С другой стороны, для любителей драйва и острых ощущений возможности электромобилей недостаточны. Бесшумная работа электромобилей порождает определенные проблемы для безопасности пешеходов. Однако, думаю, что все эти вопросы решаемые, и наше общество сможет приспособиться и лучше оценить преимущества электромобилей»,- сказал Ваге Макарян.

По его словам, наше общество все больше ориентируется на экономичность автомобилей, и в этом смысле электромобили – это то, что нужно современному водителю, для которого важны не роскошь и формы, а экономичность и экологичность транспортного средства.

«Для меня самым оптимальным решением будет то, если отменят все налоги на растаможку электромобилей или сведут их к минимуму. Сегодня импортеры жалуются на высокие ставки растаможки, и эти льготу могут стать стимулом для импорта электромобилей. Важно также введение льгот при внутренних процедурах – освобождение от налога на имущество, или его минимализация, льготы на техосмотры, страховку и пр. В конце концов, водитель электромобиля должен почувствовать свое преимущество в смысле защиты экологии, следовательно, и его надо поощрить»,- сказал Ваге Макарян.

Шант Хлгатян