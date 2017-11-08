Азиатские индексы - 08-11-17

ТОКИО, 8 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.73% и составил 22937.60 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.15% и составил 1813.29 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.75% и составил 3413.58 пункта, а HANG SENG вырос на 1.39% и составил 28994.34 пункта.