Цены на цветные металлы - 07-11-17

ЛОНДОН, 8 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.01% и составила 2150.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.54% и составила 6900.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.02% и составила 2493.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.27% и составила 12850.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.13% и составила 19475.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.11% и составила 3214.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 60500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.