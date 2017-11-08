7-го ноября министр обороны Армении Виген Саргсян встретился с представителями студенчества, молодежных и общественных организаций в Административном комплексе МО Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе встречи министр обороны Армении Виген Саргсян представил изменения, предстоящие в рамках новых законопроектов об обороне и воинской обязанности.

В частности, он осветил вопросы, сопряженные с исполнением воинской обязанности и получением отсрочки для студентов, возможности альтернативной службы по программам «Это я» и «Честь имею».

Министр обороны Армении Виген Саргсян подчеркнул, что, несмотря на то, что некоторые дтруктуры пытаются извратить и представить в ином свете изменения, предстоящие в рамках новых законопроектов об обороне и воинской обязанности, основная цель этих инициатив – придать воинской службе и образованию новое качество.

Министр обороны Армении Виген Саргсян еще раз подчеркнул, что нынешняя система вузовских отсрочек является неполной, что порождает проявления несправедливости, а новый закон поставит знак равенства для учащихся государственных и частных ВУЗ-ов, предлагая разнообразные возможности альтернативной службы по программам «Это я» и «Честь имею», при этом предлагаются возможности, исключающие препятствия для молодежи с исключительными способностями и для тех, кто хочет заниматься наукой.

Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал, что сомнения студентов о том, что новым законом понятие отсрочки отменяется, не соответствует действительности: те, кто хочет продолжить учебу после бакалавриата, смогут быть призваны в армию в качестве офицера, получая при этом зарплату, они получат также возмещение расходов на учебу в бакалавриате, а затем – в магистратуре.

По поводу объявленной студентами забастовки перед зданием ЕГУ и их требований он сказал, что каждый гражданин имеет право на выражение собственного мнеения, что на встречу были приглашены и представители бастующих, однако никто из них не пришел.

Министр обороны Армении Виген Саргсян ответил на вопросы собравшихся, отметив, что МО Армении всегда открыто для общественных обсуждений и обмена мнениями.